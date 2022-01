Portugal-Islândia vai ter árbitros de boas memórias

Portugal bateu a França no apuramento olímpico, em Montpellier, com a dupla alemã a arbitrar

Dupla alemã esteve na vitória que valeu o apuramento olímpico e depois no único triunfo em Tóquio

O Portugal-Islândia desta sexta-feira [19h30, RTP2], primeiro jogo da Seleção Nacional no Campeonato da Europa que se realiza na Hungria e na Eslováquia, vai ser arbitrado por dois alemães, Robert Schulze e Tobias Tonnies, uma dupla das mais credenciadas do andebol mundial e de boas memórias para os portugueses.

Foi com os árbitros alemães que Portugal, a 15 de março do ano passado, bateu a França (29-28) em Montpellier e se apurou para os Jogos Olímpicos. Depois, já em Tóquio, a Seleção Nacional obteve a única vitória (26-25 frente ao Barém) também com Schulze e Tonnies a apitar.

Robert Schulze é um consultor financeiro e treinador nas horas vagaz, Tobias Tonnies trabalha no ramo imobiliário. Tendo ambos 39 anos, formam dupla há 22 e somam cerca de 550 jogos na Budesliga e mais de 130 internacionais. Consideram a imparcialidade o mais importante, admitem que estudam os sistemas táticos das equipas e defendem o profissionalismo dos árbitros, embora nunca tenham seguido essa via.