Portugal ganha na Suíça e vai discutir apuramento para o Mundial'23 com Países Baixos

Guimarães, 17/03/2022 - A seleção Nacional de Portugal recebeu esta noite a Seleção nacional da Suiça, no Pavilhão Multiusos de Guimarães, em jogo do Play-Off para o Mundial de Andebol 2023. Daymaro Salina ; Victor Iturriza (Miguel Pereira/Global Imagens)

Triunfo de Guimarães repetiu-se em Winterthur e a Seleção Nacional ficou a um passo de nova fase final de uma grande competição.

Depois do triunfo em Guimarães, por 33-26, a Seleção Nacional confirmou este domingo, em Winterthur, a passagem à segunda eliminatória de apuramento para o Mundial que se jogará na Polónia e Suécia, entre 12 e 29 de janeiro, ao vencer de novo a Suíça, por 28-33.

A equipa de Paulo Jorge Pereira entrou muito bem no jogo e esteve quase sempre em vantagem, tendo chegado ao intervalo já com um confortável 13-17.

No segundo tempo, e quando a diferença chegou aos 21-25, já não restavam dúvidas sobre quem seguiria em frente.

O último passo no apuramento para o Mundial será a 13 e 16 de abril (datas a confirmar), frente aos Países Baixos, equipa que entrou diretamente na última fase do play-off.

Tendo sete golos de vantagem para gerir, a equipa nacional fez uma boa exibição, sabendo aproveitar as oportunidades para contra-atacar. Pedro Portela, com cinco golos, e Diogo Branquinho, com quatro, foram os melhores marcadores, enquanto do lado contrário a grande estrela, Andre Schmid, ficou em branco.

Polónia e Suécia (organizadores), Dinamarca (campeão), França, Noruega e Espanha (melhores do Europeu'22), Barém, Irão, Catar, Arábia Saudita, Coreia do Sul (Ásia), Argentina, Brasil, Chile e Uruguai (América do Sul) e Bélgica, que teria de enfrentar a Rússia no segundo play-off, já estão apurados para a fase final. Portugal lutará agora por uma das oito restantes vagas europeias, num campeonato que terá 32 seleções.