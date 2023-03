Portugal ganha, está no Europeu de andebol de 2024 e faz mais história

Redação com Lusa

Portugal apura-se para o Euro'2024 de andebol com vitória frente à Macedónia do Norte.

A Seleção Nacional de andebol apurou-se este domingo para a fase final do Campeonato da Europa do próximo ano, ao conseguir, em Matosinhos, a quarta vitória à quarta jornada do Grupo 1.

Pela segunda vez no espaço de quatro dias, Portugal bateu a Macedónia do Norte, agora por 32-27 e, não só garantiu a qualificação para mais uma prova continental, como o fez no primeiro lugar da poule, que também já não escapa.

Com uma exibição globalmente muito positiva, Fábio Magalhães e Gustavo Capdeville foram destaques claros.

Refira-se que, depois do Europeu'2020 (6.º lugar), Mundial'2021 (10.º), Jogos Olímpicos'2020 (9.º), Europeu'2022 (19.º) e Mundial deste ano (13.ª), a Seleção Nacional A de andebol continua a fazer história, pois, se nunca havia conseguido cinco apuramentos consecutivos, agora aumentou a fasquia para seis.