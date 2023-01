Portugal ficou a dois golos de escrever história no Mundial de andebol

Daniel Pettersson e António Areia, ambos com 100% de eficácia em oito remates, e Rui Silva, autor de seis golos e 10 assistências, sobressaíram na Arena Scandinavium

Portugal ficou a dois golos de um inédito acesso aos quartos de final do Mundial de andebol, ao perder com a coanfitriã Suécia, por 30-32, permitindo a ultrapassagem da Hungria na decisiva ronda do Grupo II da fase principal.

A precisarem de pontuar para estabelecer o melhor desempenho de sempre na prova, os heróis do mar ainda contornaram as seis exclusões averbadas com uma vantagem de 14-13 ao intervalo, mas acabariam por ceder frente à campeã europeia e vice mundial.

Daniel Pettersson e António Areia, ambos com 100% de eficácia em oito remates, e Rui Silva, autor de seis golos e 10 assistências, sobressaíram na Arena Scandinavium, em Gotemburgo, onde a formação de Paulo Jorge Pereira repetiu a eliminação na principal ronda do Mundial, dois anos depois de ter logrado pela primeira vez o top 10, no Egito.

Com a qualificação já garantida na jornada anterior, a Suécia dominou a poule, com 10 pontos, resultantes de um pleno de cinco triunfos, ficando com quatro de avanço sobre Hungria, que ruma igualmente aos quartos, e Islândia, enquanto Portugal desceu para a quarta posição, com cinco pontos, seguido de Brasil, com três, e Cabo Verde, com zero.

Se os lusos concluíram a quinta participação no principal torneio de seleções, suecos e magiares - saíram por cima no confronto direto diante dos islandeses - vão defrontar na próxima fase Egito, Dinamarca ou Croácia, potenciais opositores oriundos do Grupo IV.

Na primeira partida do dia, a Hungria, comandada pelo treinador do Benfica, o espanhol Chema Rodríguez, goleou Cabo Verde (42-30), no ocaso da segunda presença seguida do vice-campeão africano, que utilizou nove atletas pertencentes a clubes portugueses.

Esse êxito magiar deixou antecipadamente sem hipóteses de apuramento a Islândia, que acelerou na segunda parte para operar a reviravolta sobre o Brasil (41-37), de Leonardo Abrahão, do ABC, com nove tentos de Bjarki Elisson, um dos "artilheiros" da competição.

Menor incerteza teve a última jornada da poule I, na cidade polaca de Cracóvia, onde a campeã olímpica França se superiorizou à vice-campeã europeia Espanha na luta pela liderança (28-26), num duelo entre seleções com vagas já confirmadas nas eliminatórias.

Um parcial de 4-2 nos derradeiros 10 minutos permitiu aos gauleses alcançarem o sexto êxito na prova e desfazerem a invencibilidade da roja, vingando o desfecho do jogo de decisão da medalha de bronze do Mundial''2021, que os ibéricos tinham vencido (35-29).

A França concluiu o Grupo I com 10 pontos, contra oito da Espanha e seis da Eslovénia, terceira classificada, que se despediu com uma vitória sobre Montenegro (31-23), quinto, com dois pontos, antes de a coanfitriã Polónia, do sportinguista Patryk Walczak, se isolar no quarto posto, com quatro, graças ao quinto desaire do lanterna-vermelha Irão (26-22).

Leia também Cristiano Ronaldo Ronaldo impressionado na estreia oficial pelo Al Nassr: "Incrível" Ronaldo foi titular e jogou os 90 minutos na estreia pelo Al Nassr na liga da Arábia Saudita. A equipa do português recebeu e venceu, por 1-0, o Al Ettifaq

Na Taça Presidente, que reúne as oito seleções arredadas na fase preliminar, em Plock, na Polónia, para decidir a classificação entre o 25.º e o 32.º lugar, o Chile bateu a Coreia do Sul, do ex-selecionador português Rolando Freitas, por 33-26, e garantiu a vitória no Grupo I, cuja terceira posição foi selada pela Arábia Saudita, ao bater o Uruguai (28-27).

Os sul-coreanos vão discutir o 27.º posto frente a Macedónia do Norte ou Marrocos, que decidem na segunda-feira a vice-liderança da "poule" II, na qual a Tunísia já confirmou o topo e encarará os chilenos no jogo de atribuição do 25.º e 26.º lugares do Mundial2023.