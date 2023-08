Portugal falha Ronda Principal do Euro de andebol feminino de sub-17

Portugal vence, mas falha Ronda Principal do Euro de andebol feminino de sub-17

Portugal ficou afastado da luta pelas medalhas no Europeu de andebol feminino de sub-17, apesar da vitória sobre os Países Baixos, por 22-21, na terceira e última jornada do Grupo C do torneio, que decorre em Podgorica.

A seleção nacional chegou ao intervalo com uma desvantagem de cinco golos (14-9), mas protagonizou uma notável recuperação durante a segunda parte, suficiente para assegurar o primeiro triunfo na competição.

Portugal, que tinha perdido antes com a Dinamarca, por 22-18, e com a Noruega, por 31-27, terminou no último lugar do grupo, com os mesmos pontos da norueguesas e das neerlandesas, mas desvantagem no confronto direto entre as três, enquanto as dinamarquesas conseguiram o "pleno" de triunfos.

A equipa portuguesa ficou afastada da Ronda Principal, para a qual seguiram a Dinamarca e os Países Baixos, e terá de se contentar com a disputa da Ronda Intermédia, no qual são atribuídas as classificações entre os nono e 16.º lugares.