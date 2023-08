Portugal entra no Mundial sub-19 com vitória estrondosa frente a Ruanda

Percorra a galeria de imagens acima clicando sobre as setas.

Redação com Lusa

A seleção portuguesa de andebol de sub-19 teve um início demolidor no Campeonato do Mundo, a decorrer na Croácia, com um triunfo por 50-24 frente ao estreante Ruanda, num jogo de sentido único.

Após seis minutos decorridos na Arena Varaždin, Portugal já vencia por 5-0, frente a uma seleção do Ruanda a revelar muitas fragilidades coletivas e sem capacidade de resposta para contrariar o bom nível defensivo luso e o seu contra-ataque.

A seleção africana assinou o primeiro golo de sempre em mundiais aos sete minutos (5-1) e o segundo não demorou a aparecer (7-2), para, de seguida, o domínio absoluto de Portugal materializar-se num parcial de 6-0, que colocou a vantagem em 11 golos (13-2).

A meio da primeira parte, o selecionador ruandês pediu a primeira paragem de tempo, com o marcador em 15-3, com destaque para os pontas portugueses, que se afirmavam como os melhores marcadores da partida: José Ferreira (seis golos) e Nuno Oliveira (três).

No reatar da partida, o selecionador português, Nuno Santos, realizou as primeiras trocas na equipa face à tranquilidade que o encontro demonstrava e até ao final proporcionou tempo de jogo a todos os atletas de que dispunha no banco.

O Ruanda voltou a marcar, num livre de sete metros, largos minutos depois e, até ao intervalo, nota para a vantagem de 21 golos (26-5), que apareceu pela mão do capitão António Machado.

Face ao nível demonstrado na primeira metade, os jogadores portugueses relaxaram no início da segunda e disso tirou partido o Ruanda, que fez o que nunca tinha feito, ou seja marcar dois golos consecutivos (27-7), com Portugal a facilitar do ponto de vista defensivo.

Com apenas seis minutos decorridos na segunda parte, o Ruanda já tinha marcado cinco golos, os mesmos que havia conseguido em toda a primeira parte, o que demonstrava um crescimento a todos os níveis do conjunto africano, com culpas para a defensiva lusa.

Nos 10 minutos seguintes apareceu um inédito período de parada e reposta, na sua maioria, mas o resultado nunca esteve em causa e foi uma questão e tempo até Portugal carimbar uma vitória expressiva na estreia no Mundial.

Portugal contabilizou 70 remates, marcou 50 golos e fechou as contas do jogo com 26 de vantagem sobre o Ruanda, que assinou 24 em 48 tentativas.

Os pontas José Ferreira (nove golos) - considerado o jogador mais valioso do encontro (MVP) - e Nuno Oliveira (oito) assinaram, em conjunto, 17 remates certeiros, com uma eficácia de 100%.

O próximo adversário de Portugal no Grupo A do Mundial, que decorre na Croácia até 13 de agosto, é a Argélia, na sexta-feira, pelas 14:30 (horas de Lisboa), após na quinta-feira a seleção lusa gozar um dia de descanso.