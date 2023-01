Portugal empata com o Brasil com VAR em ação no último lance

Empate a 28 golos.

Portugal empatou esta quarta-feira com o Brasil (28-28), no primeiro jogo do Grupo II da Ronda Principal do Campeonato do Mundo de andebol, com o resultado a ser decidido por uma decisão do videoárbitro.

Depois de vencer o Grupo D da fase preliminar, a equipa portuguesa, que vencia 12-11 ao intervalo, marcou um golo a 30 segundos do final e chegou mesmo a festejar a vitória, por 28-27, mas os árbitros, já depois do apito final e com recurso às imagens, decidiram expulsar um jogador português, Alexis Borges, e marcar um livre de sete metros, que o Brasil aproveitou para empatar.

Com mais um jogo disputado, Portugal tem três pontos, menos um do que a Suécia, os mesmos do Brasil, e mais um do que Islândia e Hungria, enquanto Cabo Verde, próximo adversário dos lusos, tem zero.

Hoje a jornada completa-se com os jogos Cabo Verde-Islândia e Suécia-Hungria.