Portugal em mais uma grande competição: "Só vamos em quatro seguidas..."

Declarações de Paulo Jorge Pereira, selecionador português de andebol, após o apuramento para o Europeu de 2022.

O jogo: "Saiu mais ou menos tudo como estava previsto. Estamos também a tentar encontrar outras soluções, porque isso vai tornar-nos mais fortes. Por exemplo, estamos a trabalhar já há alguns anos no sentido de aumentar o número de golos marcados em contra-ataque. Pouco a pouco, estamos a aproximar-nos, mas ainda estamos a fazer esse percurso. Isso não aconteceu porque Israel tenha facilitado. Nós é que conseguimos controlar todas as fases do jogo. Também não sofremos muitos golos em transição, o que foi importante."

Presença no Europeu: "Estamos presentes em mais uma grande competição e, sem querer entrar em comparações com uma das maiores gerações do andebol português, ainda não os conseguimos igualar, porque só vamos em quatro seguidas. É preciso continuar a trabalhar, não para ser os melhores, porque isso é sempre temporário, mas para sermos melhores."

Próximo jogo: "A Lituânia fez bem as contas: poupou os dois melhores jogadores frente a Israel, correndo o risco de perder o jogo - que perdeu -, para estarem na máxima força frente à Islândia [que venceu hoje, por 29-27], pois os jogos com Israel não contam para as contas de apuramento dos quatro melhores terceiros classificados. Agora, vão jogar tudo frente a Portugal para serem um deles. Por isso, não poderemos aplicar o "plano B" e fazer repousar alguns atletas. Vamos manter a convocatória e oxalá possamos manter o primeiro lugar no grupo e entrar no pote um ou dois do sorteio [onde serão colocadas as seleções mais fortes]."