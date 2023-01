Portugal derrotado na preparação para o Mundial'2022

Portugal defronta sábado os EUA, que partilham o Grupo G do Mundial, com Egito, Croácia e Marrocos

Portugal perdeu por 38-27 com a Noruega, na estreia no torneio Gjensidige Cup 2023, integrado na participação no Campeonato do Mundo, que decorre na Suécia e na Polónia.

Portugal, que ao intervalo perdia por 18-13, apenas equilibrou o encontro nos minutos iniciais, até aos 6-5 no marcador, altura em que a anfitriã Noruega disparou para uma vantagem de seis golos aos 11-5, com um parcial de 5-0.

A seleção portuguesa, que esteve mais de seis minutos sem marcar, ainda reduziu para 11-8 com um parcial de três golos, por Leonel Fernandes, António Areia e André Gomes, mas o conjunto nórdico voltou a abrir para uma vantagem de sete, aos 17-10.

Aléxis Borges, Alexandre Cavalcanti e Leonel Fernandes voltaram a reduzir a diferença, para cinco golos, aos 17-12, mas insuficientes para contrariar a eficácia ofensiva e defensiva da seleção norueguesa, que atingiu o intervalo a vencer por 18-13.

Na segunda parte, os vice-campeões mundiais em 2019 e 2017, e sextos classificados em 2021 - edição que Portugal terminou em 10.º - puxaram dos galões e foram aumentando gradualmente a vantagem, que chegou aos 10 golos, aos 29-19.

Pedro Portela, Francisco Costa e Martim Costa, nos últimos 15 minutos, ainda tentaram contrariar o ascendente norueguês, que 'cavou' a maior diferença aos 37-25, com um golo de Alexander Blonz, colega de equipa de Miguel Martins no Pick Szeged, da Hungria.

A Noruega, que está integrada no Grupo F do Mundial, com as seleções da Macedónia do Norte, Argentina e Países Baixos, fechou o jogo aos 38-27 e vai prosseguir o torneio frente ao Brasil, no sábado, que hoje venceu os EUA, por 27-22.

Pedro Portela, com cinco golos, seguido pelo trio formado por André Gomes, Martim Costa e António Areia, todos com três, foram os principais concretizadores da seleção portuguesa.

Sebastian Hein Barthold, com 10 remates certeiros em 10 realizados, o que corresponde a uma eficácia de 100%, foi o melhor marcador do encontro, seguido de Kristian Bjornsen, com seis.

Portugal defronta sábado os EUA, que partilham o Grupo G do Mundial, com Egito, Croácia e Marrocos, com a tarefa de conquistar os primeiros pontos no torneio. O Brasil, adversário no domingo, marca presença no Grupo C, com Suécia, Cabo Verde e Uruguai.