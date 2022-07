Portugal defronta Islândia, Hungria e Coreia do Sul no Mundial de andebol

Pupilos de Paulo Jorge Pereira encontram um grupo muito similar ao do último Europeu

A Seleção Nacional de andebol vai disputar o grupo D no Mundial de 2023, que será disputado na Suécia e na Polónia, no qual vai defrontar Islândia, Hungria e Coreia do Sul.

Em janeiro, os pupilos de Paulo Jorge Pereira encontram um grupo muito similar ao do último Europeu, sendo que a única diferença é que vai encontrar a Coreia do Sul em vez dos Países Baixos.

Portugal vai competir na Suécia, em Kristianstad, sendo que avançam para a fase seguinte os três primeiros.

Em teoria, a Islândia era considerada a seleção mais acessível do pote 1, enquanto, no pote 3, a Hungria, orientada por Chia Rodríguez, técnico do Benfica, era apontada como a mais forte rival dos heróis do mar.