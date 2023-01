Portugal cumpre frente a Cabo Verde e agora precisa de ganhar à Suécia

Seleção Nacional regressou às vitórias e tem agora de ganhar à Suécia, domingo, para chegar aos quartos de final do Mundial

Em jogo da segunda jornada do Grupo II do Main Round do Mundial de andebol, Portugal venceu esta sexta-feira Cabo Verde, por 35-22.

Com o Primeiro Ministro António Costa na bancada, numa situação senão inédita, raríssima em qualquer modalidade que não seja futebol, a equipa de Paulo Jorge Pereira cumpriu com a obrigação que tinha e vai agora esperar pelo resultado da Suécia, sendo o mais provável que tenha de derrotar os nórdicos no domingo para passar aos quartos de final.

António Areia, com nove golos em dez remates, foi o melhor marcador da partida.