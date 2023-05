Portugal com vitória e derrota na estreia do Europeu de andebol de praia

Quinta-feira Portugal defronta a Macedónia do Norte, sendo que apenas o triunfo lhe permitirá sonhar com avançar na prova.

As seleções portuguesas masculina e feminina de andebol de praia estrearam-se na ronda preliminar do Campeonato da Europa com um triunfo e uma derrota cada, na competição que decorre na Nazaré.

Os homens, orientados por Paulo Félix, começaram por bater a Hungria por 2-0, com 19-16 e 22-19, contudo perderiam posteriormente para a França, por 2-1, no desempate por golden shoot (10-6).

Os portugueses ganharam o primeiro set por confortável 25-16, contudo perderia o segundo por 18-17, desperdiçando, no derradeiro segundo, um remate para a baliza deserta, após precipitação ofensiva gaulesa, que assim não teve consequências.

Na quinta-feira, os lusos defrontam a Itália, quarta e última do Grupo B, ainda sem pontos, enquanto Portugal e Hungria têm dois e a França quatro.

Já no Grupo B, as pupilas de Agustin Collado começaram a perder ante os Países Baixos, por 2-0, com 21-13 e 13-12, porém reagiram e no segundo encontro bateram a Ucrânia por 2-0, com golo de ouro nos dois sets, vencidos por 19-18 e 15-14, respetivamente.

Os Países Baixos lideram com quatro pontos, seguidos da Ucrânia e Portugal com dois, enquanto a Macedónia do Norte ainda não pontuou.

As duas equipas mais fortes dos quatro grupos avançam para o quadro principal.