Portugal com "reforço" de peso no arranque do Mundial de andebol

O selecionador Paulo Jorge Pereira confirmou que Gilberto Duarte vai jogar frente à Islândia, esta sexta-feira.

Portugal volta a jogar esta quinta-feira, a partir das 19h30 (RTP 2), um Campeonato do Mundo de andebol. O adversário é a Islândia, com a qual a Seleção Nacional vai medir forças pela terceira vez no espaço de nove dias, após os confrontos a 6 e 10 deste mês, em Matosinhos e Reiquiavique, com vitórias de quem jogava em casa, em encontros do apuramento para o Europeu de 2022.

Não Perca Portugueses Entrevista exclusiva com um campeão do mundo: "Todos acreditam em Abel" Campeão do Mundo em 1994, e senhor de um invejável palmarés no Brasil, é hoje um dos mais respeitados comentadores de TV na Fox Sports. A O JOGO analisa o momento do Palmeiras e não só.

Mas agora a competição é outra e a Seleção Nacional voltará a pisar o palco de um Mundial 18 anos depois. Para sermos mais exatos, a derradeira partida da equipa das Quinas num Campeonato do Mundo deu-se a 30 de janeiro de 2003, na Póvoa de Varzim, com uma vitória sobre a Tunísia, por 27-26, era o espanhol Javier Garcia Cuesta, agora com 73 anos, o selecionador nacional - valeu o 12.º lugar, insuficiente para chegar aos Jogos Olímpicos, o grande sonho do então presidente Luís Santos ao trazer a prova para o nosso país.

Ou seja, hoje, quando a equipa comandada por Paulo Jorge Pereira desde 2016 começar o encontro com os islandeses, terão passado 6559 dias desde esse 30 de janeiro de 2003, ou então, 17 anos, 11 meses e 15 dias. É muito tempo, praticamente duas décadas, mas valerá a Portugal a experiência tida em janeiro passado, quando jogou o Europeu da Noruega, Suécia e Áustria, prova onde também já não ia desde 2006.

Porém, nessa competição, onde esta nova geração bateu a de Cuesta - foram sextos no ano passado, contra o sétimo lugar de 2000 - não esteve a grande figura da equipa. Mas desta vez estará. "Até hoje [ontem] ainda não tive a equipa toda para treinar e estamos a tentar agora colecionar algumas peças, para que as ideias de jogo possam fluir. O Gilberto irá jogar e será uma peça importante, especialmente a defender. Espero que as coisas corram bem e tenhamos êxito", disse o técnico portuense de 55 anos, em conferência de Imprensa realizada através da plataforma digital Zoom.

"O Gilberto irá jogar e será uma peça importante, especialmente a defender. Espero que as coisas corram bem"

Numa seleção onde regresso tem sido a palavra de ordem - foi assim no Europeu do ano passado, é assim agora neste Mundial -, também ela se aplica ao lateral-esquerdo do Montpellier.

Gilberto, 30 anos, da geração que foi medalha de prata no Europeu de sub-20 em 2010, na Eslováquia, com Rolando Freitas, fez o último jogo pela equipa das Quinas a 16 de junho de 2019, em Matosinhos, na derradeira partida do apuramento para o Europeu 2020. Foi há um ano, seis meses e 29 dias.