Portugal bateu o pé à Noruega, mas não evitou a primeira derrota no Mundial

Na abertura da "main round", a Seleção Nacional espreitou empate nos instantes finais, mas bola de Rui Silva foi ao poste

Portugal iniciou-se esta quarta-feira na "main round" do Campeonato do Mundo de andebol, com uma derrota frente à Noruega, por 28-29, ficando obrigado a ganhar à Suíça e França, caso os nórdicos não percam mais pontos.

Depois de ter vencido os três encontros na primeira fase no Egito, a Seleção Nacional perdeu pela primeira vez, com algum azar à mistura, uma vez que, no último suspiro, o remate de Rui Silva para o empate bateu no poste.

Naquele que terá sido, ainda assim, um dos melhores jogos da equipa das Quinas e também um dos melhores do Mundial, a formação lusa foi obrigada a fazer várias recuperações, depois de ter estado, por várias vezes, com uma desvantagem de três golos.

A superioridade dos noruegueses, que têm em Sander Sagosen a principal estrela e um saldo muito favorável em confrontos com Portugal (agora nove triunfos em 11 partidas), chegou aos quatro golos (18-22, 20-24) a cerca de 18 minutos do fim.

Foi aí que começou uma recuperação lusa impressionante e que merecia outro desfecho. Humberto Gomes brilhou com cinco defesas consecutivas (!) e o selecionador Paulo Jorge Pereira (a fazer o 50.º jogo como selecionador) arriscou tudo no 7x6 quase a faltarem 10 minutos.

A seleção ainda chegou a estar na frente ao fim de muito tempo (27-26), mas o confronto decidiu-se com dois remates falhados e duas exclusões nos últimos seis minutos.

Depois ainda houve a infelicidade da tentativa de Rui Silva, num empate que serviria bem os interesses da equipa nacional.

Agora, após a primeira jornada, a França lidera com seis pontos, mais dois do que Noruega e Portugal e mais quatro do que Islândia e Suíça, com a Argélia ainda a zero.