Portugal bate Roménia no Europeu sub-19 feminino de andebol

Redação com Lusa

Jogo da segunda jornada do Grupo B.

A seleção portuguesa feminina de andebol sub-19 venceu a congénere da Roménia, por 36-30, na segunda jornada do Grupo B do Campeonato da Europa, que decorre em solo romeno até 16 de junho.

Com o marcador fixado em 17-15, ao intervalo, as jogadoras lusas, comandadas por José António Silva, conseguiram ampliar a vantagem no segundo tempo, reagindo à derrota frente à Alemanha, na primeira ronda, pela diferença de apenas um golo (26-27).

Luciana Rebelo assinou uns impressionantes 12 golos em 13 remates efetuados, e foi a melhor marcadora do jogo, na primeira vitória de sempre da seleção feminina num Europeu da categoria.

No domingo, Portugal disputa com a Islândia o jogo de encerramento do Grupo B.