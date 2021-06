Portugal bate Luxemburgo na pré-qualificação para Europeu feminino de andebol

A seleção portuguesa de andebol feminino ganhou por 38-14 à congénere luxemburguesa, no primeiro jogo do grupo 1 da pré-qualificação para o campeonato europeu feminino, que conta ainda com o Kosovo e o Chipre.

As portuguesas dominaram ambas as partes do encontro, disputado em Pristina, no Kosovo, chegando ao intervalo com uma vantagem de oito golos (18-10), e desequilibraram ainda mais as contas na segunda metade, com um parcial de 20-4.

Com a vitória, Portugal está provisoriamente na liderança do agrupamento 1, com dois pontos, já que o Kosovo e o Chipre defrontam-se ainda hoje.