Portugal bate Argélia e segue para a ronda principal do Mundial só com vitórias

Portugal já estava apurado para a ronda principal à entrada para este jogo, mas venceu a Argélia (26-19) e terminou esta fase com um plento de triunfos.

Depois dos triunfos sobre a Islândia (25-23) e Marrocos (33-20), a equipa das Quinas somou mais um triunfo no Mundial do Egito, numa partida em que chegou ao intervalo a vencer por 14-9.

Este triunfo permite a Portugal vencer o Grupo F, com seis pontos - mais quatro do que a Islândia (menos um jogo) e do que a Argélia, com Marrocos (menos um jogo) ainda sem pontuar -, entrando para a ronda principal já com quatro pontos.