Portugal inicia Mundial de andebol sub-21 com vitória convincente

A Seleção Nacional de andebol de sub-21 estreou-se esta terça-feira no Campeonato do Mundo de 2023 com uma vitória robusta sobre o Kuwait, por 35-21, em jogo da primeira jornada do Grupo C da Ronda Preliminar, disputado em Hanôver.

Portugal construiu rapidamente uma vantagem confortável, que se traduzia em sete golos de diferença ao intervalo (18-11), e nunca tirou o pé do acelerador, dobrando essa margem no fim de um encontro em que deixou boas indicações, apesar da fragilidade do adversário.

A equipa das Quinas, que subiu uma vez ao pódio, em 1995, na Argentina, quando terminou em terceiro lugar, e foi quarta classificada na última edição da prova, em 2019, em Espanha, teve uma entrada em grande no torneio de 2023, cuja fase final se realiza na Alemanha e na Grécia.

Quase todos os jogadores portugueses estiveram em bom plano, com destaque para André Sousa, melhor marcador do encontro, com seis golos, e um registo estatístico de excelência, pois teve uma eficácia de 100% na finalização.

Pedro Oliveira e João Gomes, com cinco golos marcados cada (e o último, igualmente, com 100% de eficácia) também se destacaram, tal como o guarda-redes Diogo Marques, cuja boa exibição contribuiu ainda mais para o desnível elevado do marcador.

A equipa liderada pelo selecionador Carlos Martingo, que só teve um curto período de desacerto a meio da segunda parte, colocou-se em posição privilegiada para terminar em um dos dois primeiros lugares do agrupamento, que proporcionam a qualificação para a Ronda Principal.

Apesar de ter apenas menos uma participação do que Portugal, que está a disputar pela 11.ª vez o maior torneio mundial do escalão, o Kuwait (cujo melhor resultado foi o 12.º lugar, obtido em 1983 e 2007), revelou-se uma equipa muito inferior, tanto a defender como a atacar.

O Brasil e a estreante Costa Rica disputam o segundo jogo da ronda inaugural do Grupo C do Mundial de andebol de sub-21, também em Hanôver, a partir das 16:15 (hora de Lisboa). Portugal defronta os costa-riquenhos na quarta-feira (12h15) e os brasileiros na sexta-feira (19h15).