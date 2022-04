Portugal acolhe provas internacionais de andebol de praia e de cadeira de rodas

Redação com Lusa

Pela primeira vez na história do andebol de praia, Portugal vai receber um Campeonato da Europa, em ambos os géneros, de acordo com a decisão tomada pelo Comité Executivo da Federação Europeia de Andebol (EHF), reunida em Ljubljana.

Portugal vai acolher a Taça dos Campeões de andebol de praia, em outubro, o Europeu em cadeira de rodas, em novembro, e o Europeu de Praia de 2023, anunciou esta sexta-feira a Federação de Andebol de Portugal (FAP).

As seleções masculina e feminina portuguesas foram afastadas nos quartos de final do Europeu de 2021, em Varna, na Bulgária. A masculina foi eliminada pela campeã Dinamarca e a feminina pela Espanha, que terminou em terceiro.

A EHF destacou a experiência da FAP como organizadora, bem como a promissora infraestrutura de andebol de praia na Nazaré, onde o evento decorrerá, de 23 a 28 de maio de 2023, integrado na qualificação para os Jogos Europeus desse ano.

A Taça dos Campeões de andebol de praia de 2022 será disputada na ilha portuguesa de Porto Santo, na Madeira, em outubro. A EHF atribuiu o evento para este ano com a opção de uma prorrogação de dois anos dos direitos de acolhimento.

Já o Europeu em cadeira de rodas de 2022 está previsto decorrer em Leiria, de 15 a 21 de novembro.

Na reunião de Ljubljana, na sequência de uma moção da Comissão de Competições, o Executivo confirmou ainda o cancelamento da regra dos golos fora em todas as competições de clubes e equipas nacionais da EHF a partir da época de 2022/23.

Foi também confirmada a proposta da Comissão de Métodos para a implementação gradual do sistema de licenciamento de treinadores nas competições da EHF até 2030 e o prolongamento do envolvimento da EHF na iniciativa da União Europeia (EU) Semana Europeia do Desporto.