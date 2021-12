Portugal a caminho do Europeu: várias novidades no primeiro estágio

Seleção portuguesa de andebol vai participar no Campeonato da Europa em janeiro.

As chamadas de André Sousa (Águas Santas), Tiago Sousa (Águas Santas), Daniel Vieira (Avanca), Vasco Costa (FC Gaia), Diogo Rêma (FC Porto) e João Gomes (Águas Santas) são as grandes novidades na convocatória da Seleção Nacional, para um primeiro estágio de preparação para o Campeonato da Europa de 2022, que se vai jogar na Hungria e Eslováquia, entre 13 e 30 de janeiro.

A seleção entrou esta segunda-feira em estágio, que durará até dia 30, em Rio Maior. A retoma da concentração será no dia 2, sendo que os "Heróis do Mar" rumarão a Winterthur, na Suíça, para participar na 49ª Edição do Torneio Yellow Cup, de 7 a 9 de janeiro, onde enfrentarão as formações da Suíça, Ucrânia e Montenegro.

Confira a convocatória:

Guarda-redes: Manuel Gaspar (Sporting), Miguel Espinha (Cesson-Rennes), Diogo Rêma (FC Porto)

Ponta esquerda: Diogo Branquinho (FC Porto), Leonel Fernandes (FC Porto)

Lateral esquerda: Vasco Costa (FC Gaia), Fábio Magalhães (FC Porto)

Pivô: Tiago Sousa (Águas Santas), Daymaro Salina (FC Porto), Victor Iturriza (FC Porto)

Lateral direita: João Gomes (Águas Santas), Daniel Vieira (Águas Santas), Ángel Hernández (Kywait SC)

Ponta direita: Miguel Alves (FC Porto), Francsico Tavares (Sporting)

Central: André Sousa (Águas Santas), Martim Costa (Sporting) Rui Silva (FC Porto=