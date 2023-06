Porto Masters em busca do "tri" europeu

Formação de antigas glórias participa até domingo nos European Masters Game, na Finlândia

A campanha do Porto Masters Andebol nos European Masters Games inicia-se esta quinta-feira frente ao HK Potsi da Finlândia, país que acolhe a edição deste ano.

Ao redor de Tampere, a formação lusa, que conta com antigas glórias da modalidade como é o caso de Carlos Resende, Sérgio Morgado, Jorge Ribeiro ou Eduardo Filipe, está em busca do terceiro título europeu de +35 anos no evento, depois de ter triunfado nas edições de 2015 (Nice, França) e 2019 (Turim, Itália).

A estes êxitos, o Porto Masters, projeto criado em 2013, junta ainda dois títulos europeus da EHF (Gondomar'2017 e Granollers'2022), o que se traduz em sete anos a dominar o panorama continental, série que quer prolongar entre esta quinta-feira e domingo.