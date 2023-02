Porto Masters: do bilhar e francesinhas a tetracampeões europeus

Numa mesa de snooker surgiu a ideia. Primeiro era para ser uma futebolada, aos sábados, mas logo Luís Camarinha retorquiu que tinha de ser "uma andebolada".

Faz esta quinta-feira dez anos que o Porto Masters, tetracampeão europeu de andebol +35 anos - Nice"2015, Gondomar"17, Turim"19 e Gronollers"22, sendo que em 2020 e 2021 a covid impediu a realização do evento - surgiu de uma... brincadeira.

"A 9 de fevereiro de 2013 fizemos a nossa primeira andebolada", conta Luís Camarinha. "Uns meses antes, estava eu e o Pedro Carneiro num café a jogar bilhar, quando ele falou em passarmos a jogar futebol aos sábados e eu disse que não, que teria de ser andebol, o que nós sempre havíamos jogado. E assim aconteceu. No final fomos comer uma francesinha e, no andebol, encontramos um motivo para comer uma francesinha todos os sábados", prossegue o fundador e presidente do clube.

Mas como é que de um pretexto para se jantar se chegou a campeão da Europa? Uma vez mais, tudo nasceu de um desafio. "As pessoas começaram a saber e fomos sendo convidados para provas. Em 2014 fomos nós a organizar dois torneios internacionais na Maia. Um dia, na internet descobri o Europeu de Masters. Lancei o desafio e lá fomos", explica.

"O que me faz mexer com isto é que me leva a recordar os tempos em que ia para estágio com o FC Porto e parece que recuo vinte anos", aponta Jorge Ribeiro, jogador, ponta-direita, e um dos grandes impulsionadores do projeto. "Nós fomos todos profissionais da modalidade, jogámos juntos muitos anos, às vezes como adversários, claro", sublinha. Agora, são campeões e querem defender o título. "Iremos à procura de patrocinadores e, caso não sejam suficientes, cada um pagará as suas despesas", refere, projetando a edição deste ano do Europeu, em Tampere, na Finlândia, de 29 de junho a 2 de julho.

A dupla que faz a máquina andar

Luís Camarinha e Jorge Ribeiro são amigos há cerca de 20 anos que o Porto Masters aproximou mais ainda. Não serão só eles, há mais gente - Rui Freitas, Jorge Campelos e Amadeu Campos como exemplos - mas esta dupla é a personificação do clube. "O Camarinha pensa, antecipa as estratégias e a coisa dá-se", elogia o ponta-direita. "Sem o apoio e a disponibilidade do Jorge, nada disto seria possível", assegura o presidente.