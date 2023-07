Porto Masters campeão pela quinta vez

Formação capitaneada por Jorge Ribeiro volta a estar em festa, depois de ter sido campeã europeia na semana passada.

"Sabe muito bem, acho que depois de sermos campeões europeus, não sermos nacionais até desprestigiava o nosso título europeu", comentou a O JOGO Jorge Ribeiro, capitão do Porto Masters, minutos depois de se terem sagrado campeões nacionais, ao bater o Monte, por 27-12.

"Isto é brutal. Somos um grupo fantástico. Ainda recentemente comentava com o [Luís] Camarinha [presidente] que quando iniciámos isto era para que quem deixasse de jogar andebol pudesse continuar ligado à modalidade", continuou o antigo ponta-direita do FC Porto, lembrando: "A ideia do Camarinha era juntar figuras do FC Porto, ele teve essa capacidade, reuniu muita malta, fomos crescendo e agora estamos no patamar em que estamos e com gente que andou por vários clubes".

Na fase final da prova, jogada em Macieira (Vila do Conde), o Porto Masters começou por ganhar ao Esfera Andebol, de Lisboa, por 23-21, seguindo-se o triunfo perante o Camões, por 22-14, para, na final, derrotar o Monte - que havia ganho ao Belenenses, na meia-final -, numa partida que chegou ao intervalo com os portuenses já na frente por 14-6.

"No Europeu reunimos uma quantidade de internacionalizações nunca vista", comentou Ribeiro, garantindo que "este é um projeto para continuar", ele que é um dos principais patrocinadores do Porto Masters, deixando um pequeno lamento: "Só tenho pena que a Federação pouco apoio dê a estas equipas masters, que muito bem têm representado o andebol português lá fora".