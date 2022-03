Portela, Gomes, Borges e Belone de volta à Seleçao

Quatro lesionados que falharam o Europeu deste ano estão recuperados e foram convocados

André Gomes (Melsungen, Alemanha), Alexis Borges e Bélone Moreira (ambos do Benfica) e Pedro Portela (Nantes, de França) estão de volta aos convocados da Seleção Nacional, após terem falhado o Europeu de 2022, por lesão, segundo informou a Federação de Andebol de Portugal (FAP).

A convocatória, para o primeiro play-off de acesso ao Mundial de 2023 - a jogar com a Suíça, em Guimarães (quinta-feira, às 19 horas) e depois fora de casa, no domingo, às 13h30, com ambos os jogos a terem transmissão na RTP 2 - foi esta segunda-feira divulgada com essas quatro boas notícias.

"A Suíça era a equipa mais forte do Pote 2 - com vantagens e desvantagens. A desvantagem é que é a equipa mais forte e a vantagem é que nós temos que perceber que para ultrapassar a Suíça temos que ir com energia toda que temos e isso para nós é positivo", disse Paulo Jorge Pereira ao site da FAP.

"Se aplicarmos bem o plano que está estabelecido vamos vencer a Suíça. A Suíça conseguiu desenvolver um sistema 7×6 muito muito eficaz e, neste momento, marcam cerca de 30 por cento dos golos nesse sistema ofensivo", explicou ainda o selecionador nacional.

Os 20 convocados

Guarda-redes

Gustavo Capdevile (Benfica)

Manuel Gaspar (Sporting)

Miguel Espinha (Cesson-Rrennes, França)

Pontas-esquerdos

Diogo Branquinho (FC Porto)

Leonel Fernandes (FC Porto)

Laterais-esquerdos

André Gomes (Melsungen, Alemanha)

Alexandre Cavalcanti (Nantes, França)

Fábio Magalhães (FC Porto)

Gilberto Duarte (Montpellier, França)

Salvador Salvador (Sporting)

Pivôs

Alexis Borges (Benfica)

Daymaro Salina (FC Porto)

Tiago Sousa (Águas Santas)

Victor Iturriza (FC Porto)

Laterais-direitos

Belone Moreira (Benfica)

Guilherme Tavaares (V. Setúbal)*

Pontas-direitos

António Areia (FC Porto)

Pedro Portela (Nantes)

Centrais

Rui Silva (FC Porto)

Miguel Martins (Pick Szeged, Hungria)

*apenas entre os dias 14 a 16