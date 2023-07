Ponta espanhol deixa Polónia e reforça Benfica: "Estou num momento muito bom"

Miguel Sánchez, de 28 anos, jogou no KS Kielce durante as duas últimas temporadas

Miguel Sánchez, ponta espanhol, vai jogar na equipa de andebol do Benfica, anunciou o clube encarnado, esta terça-feira.

Depois de duas épocas na Polónia, ao serviço do KS Kielce, o ponta esquerdo, de 28 anos, assume com entusiasmo o desafio no Pavilhão da Luz.

"Poder jogar aqui será muito bom para mim e para o clube. Estou num momento muito bom da minha carreira e o Benfica era o sítio indicado para jogar", referiu, em declarações à BTV.