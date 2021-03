Pinto da Costa fala do apuramento de Portugal e de Quintana: "Algo de sobrenatural"

Alfredo Quintana, antigo guarda-redes do andebol do FC Porto e da Seleção portuguesa, faleceu semanas antes do Torneio Pré-olímpico, em que a equipa das Quinas conseguiu o apuramento para os Jogos Olímpicos.

O presidente do FC Porto diz ter ficado "muito emocionado" com o apuramento da Seleção de andebol de Portugal para os Jogos Olímpicos de Tóquio, fazendo uma homenagem a Alfredo Quintana, antigo guarda-redes dos dragões que faleceu a 26 de fevereiro.

"Fiquei muito satisfeito com a vitória de Portugal. Muito emocionado e contente com a homenagem que fizeram ao Quintana. Era um cidadão exemplar, um homem de caráter e isso vê-se na emoção dos colegas. O gesto do Rui Silva, ao marcar o golo da vitória com o Quintana tatuado no braço... é algo de sobrenatural", referiu em entrevista ao Porto Canal.

O dirigente portista deixou ainda uma palavra para Magnus Andersson que introduziu o 7x6, muito usado também na Seleção portuguesa, no andebol português. "Na Seleção, é justo que se lembre o treinador do FC Porto [Magnus Anderssson], que é uma peça fundamental na vitória de Portugal, porque foi ele que revolucionou com andebol português com o 7x6 que não era usado em Portugal", disse.