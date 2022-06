"Pela quantidade de vitórias do FC Porto nos últimos anos..."

Declarações de Ricardo Costa, treinador dos leões, no fim do jogo Sporting-Benfica (33-30), da final a quatro da Taça de Portugal de andebol masculino, disputado no Centro de Desportos e Congresso de Matosinhos.

A vitória: "É óbvio que as diferenças entre as duas equipas não são as dos números da primeira parte, mas a minha equipa entrou muito determinada e, porventura, conseguiu surpreender o Benfica em algumas fases do jogo. Sabíamos que na segunda parte ia haver uma reação muito forte do Benfica, mas conseguimos até certa altura aguentar o empurrão deles. Uma equipa que é campeã da Europa e dispensa apresentações, ia reagir, porque as grandes equipas não se deixam ficar."

Felicitações: "Os meus atletas estão de parabéns, porque, não fazendo tudo bem, deixaram tudo dentro de campo e mostraram uma grande entrega. Agora é descansar e olhar para amanhã (final de domingo)."

FC Porto: "Temos uma final, não há cansaço e há uma oportunidade de ganhar um troféu. O FC Porto tem dominado o andebol português, é uma equipa de Liga dos Campeões e nós somos uma equipa em crescimento. Em tudo o que nos metemos podem contar connosco. Pela quantidade de vitórias nos últimos anos, o FC Porto é o favorito".