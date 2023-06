Pedro Vieira campeão de andebol na Suíça

Treinador matosinhense, de 41 anos, mudou-se esta temporada para o Kadetten Schaffhausen ganhado Campeonato e Supertaça

O Kadetten Schaffhausen, equipa que tem em Pedro Vieira o treinador adjunto e responsável pelo trabalho dos guarda-redes, sagrou-se campeão suíço, ao vencer o HC Kriens-Luzern, no quarto jogo da final à melhor de cinco partidas, por 32-28. "Vim esta época e é a minha primeira experiência no estrangeiro. Estou muito feliz com este título", disse a O JOGO.

Natural de Matosinhos, com 41 anos, Pedro Vieira vinha a trabalhar como adjunto de Carlos Resende desde 2017/18, passando por Benfica e FC Gaia, até que, no início desta temporada, "através de um empresário", mudou-se para terras helvéticas. Antes, porém, havia sido Diretor-Técnico da Associação de Andebol do Porto, técnico adjunto de várias seleções jovens portugueses de ambos os sexos, sendo uma delas a masculina de sub-20 que, em 2010, foi medalha de prata na Eslováquia.

"Esta época concretizei o objetivo de trabalhar no estrangeiro o que me deixou muito contente. A época desportiva foi longa e desafiante com 56 jogos no total mas, muito boa com a conquista da Supertaça, o atingir os quartos de final da Liga Europeia e com a conquista do campeonato suíço. Para ser perfeita só faltou a Taça da Suíça, que perdemos no final", resumiu.