Pedro Valdés: "Não se pode cometer tantos erros contra uma equipa como o Barcelona"

Redação com Lusa

Declarações proferidas após a final da Supertaça Ibérica de andebol, entre o Barcelona e o FC Porto, em Málaga, que o campeão espanhol ergueu, após vencer os dragões por 32-24.

Pedro Valdés, jogador do FC Porto, destacou os erros cometidos pela equipa portista que pesaram na derrota por 32-24 frente ao Barcelona.

"O Barça é uma equipa muito boa, com bons jogadores e não se pode cometer tantos erros contra uma equipa como esta. Estou mais confiante, seja no ataque ou na defesa, e estou sempre disponível para ajudar a equipa, mas isto é fruto do trabalho que fazemos todos os dias nos treinos", atirou.