Pedro Portela lesionou-se e desfalca Seleção no Europeu de andebol

A mazela no joelho direito deverá obrigar Pedro Portela a cerca de dois meses de paragem.

O ponta-direita Pedro Portela lesionou-se, num treino, na quinta-feira, e vai falhar o Campeonato da Europa de 2022, a jogar na Hungria e Eslováquia, entre 13 e 30 de janeiro.

O atleta do Nantes, segundo classificado da Starligue, o maior escalão francês, atrás do milionário PSG, magoou-se no treino, já fez avaliação e a única boa notícia é que não terá de ser operado. A mazela no joelho direito deverá obrigar a cerca de dois meses de paragem, pelo que a presença no Europeu está fora de equação.

Recorde-se que também Luís Frade, do Barcelona, por lesão, está impedido de participar no Euro. Portela, de 31 anos, é o terceiro jogador em atividade mais internacional de sempre (212 jogos), com 110 (AA) e 365 golos (AA).