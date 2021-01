Pedro Portela eleito MVP: "Ele diz muitas vezes que podemos ir às medalhas"

Pedro Portela foi eleito io MVP do Marrocos-Portugal, partida do Mundial de andebol que a seleção nacional venceu.

Sobre o jogo: "Não entrámos como gostaríamos de ter entrado. Não fizemos o que o professor nos disse, o que vimos no vídeo, mas fomos mudando à medida que o tempo foi passando, bola a bola, recuperando o jogo e depois na segunda parte mostrámos o valor que temos, o desequilíbrio entre as duas equipas e estamos contentes. Agora sabemos que o próximo jogo vai ser muito importante para nós e é nisso que vamos focar-nos, ganhar à Argélia e passar com quatro pontos, como o Professor disse."

Eleito MVP: "Claro que ficamos sempre contentes quando fazemos bons jogos e marcamos golos, mas acho que o desbloqueador do jogo não fui eu, foi a nossa defesa, que fez com que fizéssemos golos fáceis e com que o resultado se distanciasse. Acho que desbloqueámos o jogo na defesa."

O que mudou da primeira para a segunda parte: "Acho que melhorámos a defesa e não falhámos tanto. Falhámos muito na primeira parte, o guarda-redes estava a defender bem, a sofrer golos que não estávamos a conseguimos defender, mas à medida que fomos ganhando confiança em nós, mudar a defesa, conseguir defender bem e ganhar bolas, tornámos o jogo fácil, marcámos golos fáceis e isso mudou todo o jogo"

Facilitismo no início: "Não. Não chamava facilitismo, entrámos talvez um pouco adormecidos e eles à medida que foram ganhando bolas e marcando, foram ganhando confiança. São sempre seleções que ganhando confiança, acreditam e deixamos-los acreditar na primeira parte, mas à medida que foi passando a primeira parte também começamos a concentrar-nos muito mais e na segunda parte mostrámos a grande seleção que somos. Se defendermos sempre assim, as seleções vão ter muitas dificuldade em vencer-nos e temos de mostrar em todos os jogos esta segunda parte que fizemos."

Portugal está no Main Round, é para chegar até onde: "Nós acreditamos muito alto. O Professor diz muitas vezes que podemos ir às medalhas e no Europeu fez-nos acreditar muito e nós acreditamos, vamos com ele até ao fim. Sabemos que vamos ter uma missão muito difícil no Main Round, mas acreditamos muito que podemos passar e já demonstrámos muitas vezes que temos qualidade para defrontar a Noruega, a França, as grandes seleções. Temos noção que temos muito valor, temos uma seleção muito completa e temos de demonstrar isso em campo. Todos queremos levar a grandes lugares esta seleção e vamos fazer por isso. Acreditamos até ao fim. O objetivo é passar o Main Round e sonhar até ao fim."