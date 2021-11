Pedro Cruz estreou-se na Champions com o FC Porto: "Momento certo chegou aos 37 anos"

ENTREVISTA, PARTE I - Foi o patrão do ataque do Águas Santas durante 14 anos e esta época reforçou o FC Porto. Já ganhou a Supertaça, estreou-se na Champions e vive um momento inesperado em fase avançada da carreira

Pedro Cruz, formado na Académica de São Mamede e com passagens por Boavista e Sporting, ganhou fama ao tornar-se numa referência do Águas Santas, onde mandou no ataque mais de uma década, sendo por nove vezes o melhor marcador do campeonato. Este ano mudou para o FC Porto e entrou numa realidade diferente.

Aos 37 anos, como vive esta nova fase da sua vida, num clube que se bate entre os gigantes europeus?

-Já comentei com pessoas próximas que é inacreditável como passei de uma realidade em que os objetivos eram completamente distintos, para de repente estar a jogar contra um Barcelona no Dragão Arena completamente cheio.