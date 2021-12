Pedro Cruz e a atração pelo golo

Lateral-esquerdo do FC Porto, que até tem jogado muito no lado oposto, marcou 29 golos nos últimos dois jogos, tendo feito, este sábado, 16 ao Sporting

Pedro Miguel Fernandes Silva Cruz, que nasceu em Vila Nova de Gaia, tem 37 anos e começou a jogar andebol na Ac. São Mamede com 12, está cada vez mais a assumir-se no FC Porto como sempre foi: um goleador nato.

Melhor marcador do campeonato por oito vezes - na temporada passada com 249 golos, numa média de 8,6 por partida - , Pedro Cruz foi este sábado determinante na vitória dos azuis e brancos sobre o Sporting, por 31-30, ao fazer 16 golos, em jogo que se encontrava em atraso da 11.ª jornada do Campeonato Placard Andebol 1.

No encontro anterior, perante a antiga equipa - o Águas Santas, onde jogou, em dois períodos, 14 épocas - fez 13 golos em 15 remates e ainda seis assistências.

Aos poucos, nos azuis e brancos está a impor a qualidade que tem e, muitas vezes, joga a lateral-direito, sendo Cruz lateral-esquerdo de raiz. O alemão Djibril Mbengue começa a ter problemas para se afirmar no seu posto e, com Diogo Silva lesionado, tem sido Pedro Cruz o homem de serviço.

Porém, mais do que isso, desatou a fazer o que melhor sabe. Notoriamente mais solto e adaptado, os golos começaram a aparecer nos números a que sempre habituou os adeptos da modalidade. Esta sebádo foram 16 ao Sporting, na partida anterior foram 13 ao Águas Santas.

Recorde-se que a maior marca de Pedro Cruz - que tem um tiro exterior impressionante, é exímio nos livres de sete metros e penetra muito bem aos seis - aconteceu na época 2019/2020, à 23.º jornada, no dia 15 de fevereiro de 2020, em que, numa vitória clara do Águas Santas, em Braga, perante o ABC (23-36), fez 21 golos.

É, muito provavelmente, o melhor registo de um atleta sénior de sempre em Portugal. Jorge Menezes, em 2002, pelo Alto do Moinho, fez 18 golos ao FC Gaia, numa vitória por 29-25.

Refira-se que Pedro Cruz ficou cinco épocas na Académica de São Mamede até se mudar, por três anos, para o Boavista, onde na segunda temporada (2003/04) já jogava pelos seniores. A primeira passagem, de dois anos, pelo Águas Santas, foi o passo seguinte, mudando-se depois para o Sporting (2007/08 e 2008/09). Seguiram-se então 12 épocas consecutivas no Águas Santas, tendo-se dado esta temporada a passagem para o FC Porto.