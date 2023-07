Pedro Cruz despede-se do FC Porto e volta a casa "para vencer"

Pedro Cruz regressou ao Águas Santas, depois de dois anos no FC Porto, e quer brilhar na Europa. Aos 39 anos, o lateral-esquerdo regressa ao clube onde mais se notabilizou, revelando-se uma máquina de fazer golos - foi o melhor marcador em oito campeonatos - e fazendo também muitas assistências.

Nasceu no Porto, viveu em Vila Nova de Gaia, mas cedo se mudou para São Mamede, tendo começado a jogar andebol na Académica aos 12 anos. Mas foi no Águas Santas, que representou durante 14 temporadas não consecutivas, que Pedro Cruz se revelou, tendo sido oito épocas uma melhor marcador do Campeonato Nacional. Há dois anos mudou de ares e cumpriu duas temporadas no FC Porto. Foi bicampeão nacional, ganhou uma Supertaça e agora, ao 39 anos, está de regresso aos maiatos, para um contrato de duas épocas. "Não posso garantir que seja o último, mas a probabilidade é considerável", assumiu a O JOGO.

"É um regresso natural a casa. Sinto-me com a mesma vontade de jogar e vencer, embora saiba que, com o avançar da idade, o meu papel necessariamente será diferente. Quero partilhar a minha experiência com os mais novos, num desporto coletivo isso faz todo o sentido", disse o meia-distância. "Sinto-me muito bem fisicamente", garantiu, explicando que "cada vez mais os atletas têm todas as condições para jogar ao mais alto nível até outra idade". "Com o conhecimento que há 20 anos não havia, só mesmo um atleta que tenha tido uma lesão ou não se cuide é que não continua até mais tarde", completou, dizendo não sentir "qualquer limitação".

"Volto a um Águas Santas obrigatoriamente diferente, com um treinador mais jovem, um plantel com um misto de jovens com muito valor e alguns jogadores da casa", contou Cruz, revelando: "As ambições, sendo o Águas Santas um clube tão importante e histórico da modalidade, têm de ser altas na Liga Europeia. O nosso objetivo é entrar na fase de grupos e voltar a fazer grandes jogos".

"Eternamente grato ao FC Porto"

Pedro Cruz já tinha estado no Sporting, mas sem grandes recordações. Até que, quando "já não estava à espera", foi para o FC Porto. "Foram dois anos inesquecíveis, vivi um sonho, foi a melhor decisão que podia ter tomado. Encontrei um grupo fantástico e com uma ambição tremenda", analisou. "Ser campeão nacional é indescritível. Nunca tinha sido, não há como descrever, mas faz com que todos os sacrifícios tenham sentido. Estou eternamente grato ao FC Porto". Jogar a Liga dos Campeões foi outro sonho cumprido: "Outra coisa indescritível que o FC Porto me proporcionou. De repente estava a partilhar o campo com jogadores que admirava e que só via na televisão. Defendê-los e marcar-lhes golos foi algo com que sempre sonhei".