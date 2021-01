Paulo Pereira: "Quase todas as televisões da Noruega fizeram-me a mesma pergunta"

Seleção portuguesa de andebol venceu esta sexta-feira a Suíça e vai tentar fazer o mesmo com a França, de modo a marcar presença nos quartos de final do Mundial. Eis as declarações do treinador Paulo Jorge Pereira.

Expectativas com a França: "É vencer o jogo, mas preparamo-nos sempre para três resultados. Claro que vamos tentar que as coisas corram a nosso favor. Vai ser um jogo muito difícil."

Partida com a Suíça: "Sabíamos que hoje também seria um jogo difícil. Não nos podemos esquecer que esta Suíça, que tem um dos melhores centrais do mundo, se não for mesmo o melhor, veio sem nenhum tipo de pressão. Perderam por um [golo] com a França, iniciaram muito bem o jogo com a Noruega."

Satisfação: "Estamos muito satisfeitos, porque sabíamos que seria um jogo difícil, que tínhamos de aguentar até ao final para podermos vencer. Chegávamos a um ponto em que sofríamos um golo, marcávamos um golo, mas o nosso interior dizia-nos que não iríamos perder este jogo. Senti na segunda parte, porque começámos a defender de uma forma muito mais ativa e criar muitos problemas ao "sete contra seis" da Suíça. Os nossos jogadores foram excecionais mais uma vez. Não foi um domínio claro. Estivemos sempre acima da Suíça em alguns detalhes, no entanto, sabíamos quais eram os problemas que nos iriam colocar e colocaram-nos. E tivemos algumas dificuldades em alguns momentos em resolvê-los. Foi uma excelente vitória."

Noruega atenta: "As três televisões que estão cá da Noruega, quase todas me fizeram a mesma pergunta, que era se vamos tentar ganhar por mais de cinco, que é o resultado que interessa à Noruega. Fico muito contente por ter toda a Noruega à espera do que vai acontecer no jogo entre a França e Portugal."

O que vale a França: "A França está a jogar a duas velocidades, mas creio que isso poderá fazer parte do seu plano. Estiveram muito eficazes nos jogos que tinham mesmo de vencer e jogaram com a Noruega da forma que jogaram e venceram. Acredito que depois de amanhã [domingo] vêm com um registo diferente do que vimos com a Argélia. Contra nós, vêm com todos os argumentos para poderem seguir em frente. O importante para nós é ficarmos entre as oito melhores do mundo."

Cansaço: "Estamos um pouco fatigados. Isto está a uma semana de terminar e há alguma fadiga acumulada, quer nos atletas quer no staff, mas é um cansaço que dá um gozo tremendo. Temos feito excelentes jogos, já ganhámos quatro, em cinco. Acho que o andebol de Portugal está no bom caminho".