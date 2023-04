Paulo Pereira: "Não consigo dizer que houve alguém que jogasse mal"

Redação com Lusa

Declarações de Paulo Pereira, selecionador português de andebol, após a vitória (37-35) na Turquia, da quinta jornada do Grupo 1 de qualificação para o Campeonato da Europa de 2024.

Estreia de novos jogadores: "Acho que é positiva. Estamos a falar de atletas que nunca representaram a equipa A e, para mim, foi muito gratificante. Eles acabaram por me entusiasmar bastante, também a mim, porque notava-se que eles estavam com uma motivação e uma vontade enorme de fazer bem as coisas."

Exibição: "Claro que quando nós temos só, praticamente, um treino e meio para por uma equipa a jogar com jogadores que não estão juntos é mais difícil e eles sentem-se um pouco inseguros em alguns momentos do jogo. Mas, se formos contabilizar, eu acho que não consigo dizer que houve alguém que jogasse mal."

Aspetos a melhorar: "No geral foi bom. Há aqui alguns detalhes que podemos melhorar e acho que com o Luxemburgo já podemos melhorar".