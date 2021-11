Paulo Pereira lançou mais seis na seleção de andebol e a conta já vai em 25

No encontro desta quarta-feira, no Luxemburgo, frente à seleção local, foram seis os debutantes.

Com as seis estreias que promoveu esta quarta-feira, na vitória da Seleção Nacional sobre o Luxemburgo por 21-39 - semana de estágio com vista à fase final do Campeonato da Europa de 2022, a jogar entre os dias 13 e 30 de janeiro, na Hungria e na Eslováquia - o selecionador Paulo Jorge Pereira, que assumiu funções em 2016, já fez debutar 25 atletas.

Agora foi a vez de Tito (FC Porto), Angel Hernandez (Kuwait SC), Francisco Tavares (Sporting), Pedro Oliveira (Avanca) André Sousa (Águas Santas) e Tiago Sousa (Águas Santas), com alguns atletas a deixarem excelentes indicações, nomeadamente Pedro Oliveira, um ponta esquerda dos quadros do FC Porto que foi considerado o Mais Valioso (MVP), com seis golos em oito remates.

De resto, Francisco Tavares (quatro golos em seis) e Tito (três em quatro), jogadores de FC Porto e Sporting, respetivamente, já com muitos minutos em competições europeias, foram também apostas acertadas.

Antes, o técnico natural de Amarante, que cresceu no Porto desde cerca de um ano de idade e reside e Vigo, já tinha feito outras 19 estreias: João Jacob Ramos, Jenilson Monteiro e Miguel Baptista (Portugal-Áustria, a 7 de janeiro de 2017); Alexis Borges e Edmilson Araújo (Portugal-Roménia, 25 de outubro de 2017), Sérgio Barros (Portugal-Tunísia a 5 de janeiro de 2018); André Gomes e Belone Moreira (Portugal-Roménia a 24 de outubro de 2018); Gustavo Capdeville, Diogo Silva, Luís Frade e Paulo Moreno (Portugal-Tunísia a 4 de janeiro de 2019); Diogo Valério (Suíça-Portugal a 5 de janeiro de 2019), Ruben Ribeiro (França-Portugal a 14 de abril de 2019); Manuel Gaspar, Victor Iturriza, Salvador Salvador e Leonel Fernandes (Portugal-Israel a 4 de novembro de 2020) e André José (Portugal-Brasil, a 2 de julho deste ano.

Recorde-se que Paulo Jorge Pereira falhou as duas primeiras qualificações - Europeu de 2018 e Mundial de 2019 - , mas depois iniciou uma caminhada até ao momento imparável: Europeu de 2020 com a melhor classificação de sempre (6.º lugar), Mundial de 2021 também com a melhor classificação de sempre (10.º lugar), Jogos Olímpicos, na estreia de uma modalidade coletiva portuguesa de pavilhão na maior competição do Planeta (9.º lugar) e o Europeu de 2022, para o qual se apurou em primeiro lugar do grupo.

Sublinhe-se que, garantindo o apuramento para o próximo Campeonato do Mundo (11 e 29 de janeiro de 2023, na Polónia e Suécia), o técnico português iguala a melhor série de sempre da Seleção Nacional A, que se deu no início dos anos 2000 - Europeu de 2000, na Croácia (7.º lugar; Mundial de 2001, em França (16.º lugar); Europeu da Suécia, em 2002 (9.º lugar); Mundial de Portugal, em 2003 (12.º lugar) e Europeu da 2004, na Eslovénia (14.º lugar).

Assinale-se, ainda, que Paulo Jorge Pereira leva 67 jogos à frente dos "Heróis do Mar", nome dado pelo próprio aos homens que comanda, somando 37 vitórias, quatro empates e 26 derrotas.