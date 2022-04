Paulo Jorge Pereira: "Vou tentar ver o aspeto positivo: a pressão também está do lado deles"

Declarações do selecionador Paulo Jorge Pereira após o jogo Portugal-Países Baixos (30-33), da primeira mão da final do "play-off" de qualificação europeia para o Mundial2023 de andebol

Sobre o jogo: "Tivemos aqui uma seleção dos Países Baixos altamente competente na transição ofensiva, no contra-ataque. Nós sabíamos que isso ia acontecer e, em alguns momentos, conseguimos ser eficazes na recuperação defensiva, mas, na maior parte das vezes, tivemos muitas dificuldades. Estamos com a necessidade de fazer quase sempre duas trocas defensivas, para também mantermos a defesa posicional e a eficácia, mas às vezes temos uma coisa e às vezes não temos outra. Mesmo assim, foi um jogo equilibrado. Podíamos ter tido um resultado um bocadinho melhor do que este."

Sem surpresas: "Eles não nos surpreenderam em nada, mas agora é começar a pensar em voltar outra vez a este tema da recuperação defensiva, para podermos sermos mais competitivos lá. Isto ainda não acabou, são dois jogos e temos de continuar a acreditar que vamos estar no próximo Mundial. Há adaptações fisiológicas que precisam de tempo e eu não tenho tempo na seleção para trabalhar essas adaptações. Eles, pela natureza, pela forma como foram construídos, são fisicamente mais competentes do que nós, correm mais, muito mais."

Estar preparado: "E isso é um problema, que com o tempo temos de tentar resolver, dando cada vez mais importância à questão de estar 'fit' para ter uma intensidade e ritmo de jogo fantástico, como puderam ver. É o caminho a seguir, para sermos cada vez mais competitivos. Já o somos em muita coisa, mas falta-nos esse bocadinho"

Insatisfeito: "Não ficamos nada satisfeitos, porque queríamos vencer este jogo. Mas, continuamos a acreditar no apuramento. Vou tentar ver o aspeto positivo: a pressão também está do lado deles, porque vencer aqui ou perder em casa por quatro - até pode ser por três se marcarmos mais golos fora -, portanto, temos de ter sempre espírito positivo para conquistar coisas difíceis".