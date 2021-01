Paulo Jorge Pereira vai atingir marca redonda pela seleção no Mundial

Técnico amarantino, que veio viver para o Porto com um ano de idade, faz esta quinta-feira, no Mundial do Egito, o 47.º jogo oficial pela Seleção Nacional

Jovem, com apenas 38 anos, Paulo Jorge Pereira foi o escolhido para suceder ao sérvio Branislav Pokrajac, de quem tinha sido adjunto, para treinar o FC Porto. Em três épocas, entre 2003/04 e 2005/06 ganhou um campeonato nacional, uma Taça de Portugal e duas Taças da Liga.

Depois, o amarantino, que foi viver para o Porto com os pais, Rosa e Rodrigo, com apenas um ano de idade, decidiu investir na carreira profissional, tendo sido o primeiro técnico português de andebol a fazê-lo, trabalhando, de uma forma geral com grande êxito, em Espanha, Angola, Tunísia e Roménia.

Mestre em Alto Rendimento Desportivo pela na Faculdade de Desporto do Porto, Paulo Jorge Pereira assinou contrato com a Federação de Andebol de Portugal em 2016, indo esta quinta-feira, pelas 19h30, em pleno primeiro jogo do Mundial de 2021, fazer a partida 47 como selecionador nacional. Em 46 jogos, soma 26 vitórias, quatro empates e 16 derrotas.

Mas, mais do que estar quase a chegar aos 50 jogos, o que irá suceder no Egito, Paulo Pereira conseguiu levar Portugal a uma fase final de uma grande competição ao fim de 14 anos - o Campeonato da Europa de 2020, onde alcançou a melhor classificação de sempre, depois do sétimo posto de 2000 -, colocou a equipa neste Mundial e tem praticamente assegurada a qualificação para o Europeu de 2022, liderando o grupo 4 de apuramento, com três vitórias e uma derrota.

Afável, bom conversador, Paulo Jorge Pereira é um líder nato, um motivador por excelência e alguém que é capaz de fazer com que um grupo de jovens atletas acredite naquilo em que praticamente mais ninguém acredita. O sexto lugar no Europeu do ano passado, em que, só na primeira fase, tinha de passar por França, a seleção mais titulada do mundo, e Noruega, uma das organizadores, é disso um dos mais inequívocos exemplos.

Apaixonado por desporto, Paulo Jorge, 55 anos, pratica pádel, tem dois filhos ligados à modalidade - um já treinador e o outro, mais novo, jogador - e, diz quem melhor o conhece, a mulher, Montse Alvarez, com quem vive em Vigo, que até a dormir sonha com jogadas de andebol.