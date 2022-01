Paulo Jorge Pereira: "Play-off com a Suíça? Se me dessem a escolher..."

Portugal vai defrontar a Suíça no play-off de apuramento para Mundial'2023 de andebol.

O selecionador de andebol de Portugal, Paulo Jorge Pereira, considerou este sábado a Suíça, adversário no primeiro play-off de qualificação para o Mundial'2023, a seleção, provavelmente, "com mais poderio" das que podiam sair no sorteio.

"De facto, se me dessem a escolher, eu não escolheria a Suíça, porque é, provavelmente, a seleção com mais poderio do pote 2. Nos últimos tempos não temos tido muita sorte nos sorteios", disse Paulo Jorge Pereira aos canais de comunicação da Federação de Andebol de Portugal (FAP).

Depois de ter caído na fase preliminar do Europeu'2022, Portugal ficou obrigado a disputar a fase inaugural da qualificação para o Mundial2023, na qual vai receber a Suíça em 16 ou 17 de março, visitando os helvéticos em 19 ou 20.

Caso ultrapasse a Suíça, Portugal vai reencontrar os Países Baixos na derradeira fase de apuramento, depois da derrota sofrida na última jornada da fase preliminar do Europeu, por 32-31, e que acabou por ditar o afastamento precoce.

Paulo Jorge Pereira promete fazer tudo para "melhorar o rendimento da equipa" para os compromissos que se avizinham e encara esta situação como "mais uma oportunidade para consolidar a presença de Portugal nos palcos internacionais".

"Queremos continuar a deixar a nossa marca como temos feito até aqui nos últimos tempos, sobretudo lutando por coisas relevantes para o nosso país", sustentou.

O selecionador considera que "existe algum romantismo à volta de tudo isto, do que é o rendimento", mas pretende desprender-se um pouco disso e "continuar a lutar pelos sonhos, sabendo que só com trabalho árduo e muita luta" é que são possíveis de alcançar.

Sobre o próximo adversário de Portugal, a Suíça, o treinador português mostrou-se cauteloso e afirmou que os encontros de março serão, para já, os mais importantes.

"Uma coisa de cada vez, porque o mais importante é a Suíça, que é uma seleção forte, e logo a seguir, se passarmos, teremos os Países Baixos pela frente, em abril. Oxalá que consigamos continuar a lutar por esses sonhos que tanto esforço nos exige e que Portugal continue a sorrir, quer no andebol, quer no desporto em geral", disse.

Portugal foi feliz nos últimos embates diante da Suíça, tendo vencido por 33-29 no Mundial2021, no Egito, e nos dois jogos de qualificação para o Euro2018, em casa por 27-22 e fora por 27-25.

O presidente da Federação de Andebol de Portugal (FAP), Miguel Laranjeiro, reafirmou a vontade que Portugal tem em continuar nas grandes competições e recordou as recentes participações consecutivas nas principais provas.

"Portugal enfrenta este sorteio com vista ao apuramento para o Mundial2023 com a mesma vontade e a determinação de sempre. Queremos estar nos principais palcos do andebol mundial e é esse trabalho que já está a ser feito. No passado recente estivemos nos últimos dois Europeus, no Mundial e nos Jogos Olímpicos, reforçando a imagem e a posição de Portugal no andebol internacional. Queremos manter esta marca de presenças", disse.

Os jogos da segunda ronda dos 'play-off' jogam-se em 13 ou 14 de abril, com Portugal, caso ultrapasse a Suíça, a jogar em casa a primeira mão, e com os Países Baixos a acolherem o segundo jogo, em 16 ou 17 de abril.

Da zona de qualificação europeia já têm lugar assegurado Polónia e Suécia (coanfitriões), a campeã Dinamarca, assim como Espanha, França e Noruega, que asseguraram a vaga no Europeu de 2022.

O Campeonato do Mundo de 2023 terá lugar na Polónia e na Suécia, entre 12 e 29 de janeiro.