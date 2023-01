Paulo Jorge Pereira: "Kiko pode vir a ser um dos melhores andebolistas de sempre"

ENTREVISTA >> Em destaque esta quinta-feira, na edição de 26 de janeiro de 2023, uma entrevista exclusiva com o selecionador nacional de andebol, Paulo Jorge Pereira

Paulo Jorge Pereira, como quase todos os treinadores, não gosta de individualizar. Porém, a propósito de Kiko Costa, o mais jovem jogador do Mundial, com 17 anos, acabou por destacar dois atletas. "Nós temos vários talentos na Seleção Nacional, uns com mais experiência do que outros. Veja-se o campeonato que o Rui Silva fez, para mim um dos melhores centrais do mundo. Aliás, achei inacreditável não ter sido considerado o Homem do Jogo contra a Suécia", disse o técnico - referindo-se aos seis golos em sete remates e dez assistências (!).

"Kiko pode vir a ser um dos melhores andebolistas de sempre"

Continuando, Paulo Jorge abordou o tema Kiko. "É um talento natural, como uma margem de progressão muito grande, podendo vir a ser um dos melhores andebolistas de sempre, mas temos de o deixar crescer sem pressa", alertou.

"Ele fez um mundial extraordinário, com muita coisa bem feita e erros bons. Erros bons são aqueles que servem para aprender e, ao mesmo tempo, fazem parte da atividade de um atleta profissional comprometido", prosseguiu, comentando, a finalizar, o facto de ter caído sobre o lateral-direito a responsabilidade de atirar à baliza no último ataque de Portugal frente ao Brasil, numa situação decisiva. "Nós estipulamos o movimento e poderia acabar nele ou não, mas, de facto, acabou. E sem problemas? Ele, em termos mentais, é extremamente forte", concluiu.