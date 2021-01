Paulo Jorge Pereira: "Estamos muito perto da qualificação para o Euro'2022"

Declarações após o jogo Portugal-Islândia (26-24), da terceira jornada do Grupo 4 da segunda fase de qualificação para o Euro'2022 de andebol.

Contingências: "Ganhar à Islândia com estas contingências foi excecional. As duas exclusões do Victor Iturriza limitaram-nos muito, porque só tínhamos três defensores centrais e jogámos com dois durante 45 minutos. Ficámos sem o Alexandre Cavalcanti e o Fábio Magalhães e já não tínhamos outros atletas antes do jogo. Conseguimos ultrapassar essas limitações, jogámos bem na naquele período do sete contra seis e saí muito satisfeito com esta prestação."

Alexis Borges e Gilberto Duarte? "Não são preocupações. Vamos recuperá-los."

O jogo e a qualificação: "Honestamente, esperava vencer aqui por mais alguns golos. O segundo jogo não vai ter uma importância enorme. Estamos muito perto da qualificação para o Euro'2022 e agora iremos pensar mais na estreia no Mundial, mas não queremos perder na Islândia."

Adversário: "Imagino que o adversário tenha trabalhado para ser um pouco diferente no segundo jogo, mas temos de estar sempre prontos para nos adaptarmos à circunstância. Assim faremos já no próximo jogo, tal como na primeira partida do Campeonato do Mundo."