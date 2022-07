Paulo Jorge Pereira e o grupo de Portugal no Mundial: "É dos mais equilibrados"

Redação com Lusa

A Seleção Nacional vai defrontar a Islândia, Hungria e a Coreia do Sul na fase de grupos do Mundial de 2023

A Seleção Nacional de andebol vai disputar o grupo D no Mundial de 2023 da Suécia e Polónia, no qual vai defrontar Islândia, Hungria e Coreia do Sul, uma poule que o selecionador classifica de "equilibrada".

"Nós não somos bons nos sorteios, mas é apenas um sorteio. Juntamente com o grupo da Noruega, são os mais equilibrados em termos teóricos, mas eu vejo isto como algo positivo", reagiu o selecionador, Paulo Jorge Pereira.

Em janeiro, os heróis do mar encontram um grupo muito similar ao do último Europeu, sendo que a única diferença é que Portugal vai encontrar a Coreia do Sul em vez dos Países Baixos.

Portugal vai competir na Suécia, em Kristianstad, sendo que avançam para a fase seguinte os três primeiros.

"Desde o início temos que colocar tudo em jogo, acho ótimo estarmos numa grande competição, entre os melhores e a lutar ao alto nível para podermos avançar, mais uma vez. Oxalá que seja mais um Mundial que consigamos melhorar a nossa marca, o nosso principal objetivo é chegarmos ao Main Round e de seguida traçaremos o próximo", acrescentou.

Em teoria, a Islândia era a seleção mais acessível do pote 1, enquanto, no pote 3, a Hungria, orientada por Chia Rodríguez, técnico do Benfica, será a mais forte rival dos lusos.

Paulo Jorge Pereira destacou a força da Islândia "nos duelos 1x1" e os seus jogadores Magnusson e Kristjansson, elogiando ainda o "altíssimo nível" da Hungria.

Sobre a Coreia do Sul, o prazer de encontrar um rival treinado pelo compatriota Rolando Freitas: "Fico muito feliz por um lado, porque é histórico termos dois treinadores portugueses no Mundial, tenho pena de ter calhado no nosso grupo e de nos termos que enfrentar, mas, de qualquer maneira, acho que é um sinal positivo de que o andebol português está a crescer também ao nível de treinadores".

Portugal passou a fase de qualificação ao deixar pelo caminho a Suíça, no primeiro play-off e, posteriormente, os Países Baixos, que acabaram repescados através de wild card.