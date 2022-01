Paulo Jorge Pereira: "É muito difícil, mas continuamos vivos e podemos ganhar"

Declarações do selecionador de Portugal, Paulo Jorge Pereira, após a derrota ante a Islândia, na estreia no Euro'2022.

Paulo Jorge Pereira, selecionador de Portugal, analisou a derrota (28-24) frente à Islândia, num jogo em que a equipa portuguesa não estava a 100% fisicamente, devido a muitos casos de covid-19 que assolaram os jogadores nos últimos dias. O treinador afirmou que os lusos fizeram o melhor possível tendo em conta as circunstâncias e garantiu que Portugal continua "vivo" na luta pela passagem à próxima fase.

"Parabéns à Islândia, que tem jogadores muito bons e um treinador muito inteligente. Ele sabia que nós não estávamos prontos fisicamente e sabia que nós podíamos sofrer muito nos duelos. Preparámos um pouco o jogo, mas tivemos muitos problemas para preparar a equipa. A Islândia foi melhor e nós fizemos o nosso trabalho no máximo das nossas capacidades. Mas é claro que podemos fazer melhor do que isto. Parabéns à Islândia e espero que avancem para a main round", explicou na conferência de imprensa após o jogo com os islandeses.

"Um jornalista perguntou-me sobre a situação de Portugal e eu disse que estamos vivos e podíamos ganhar [hoje]. Agora vou dizer a mesma coisa. É muito difícil, mas continuamos vivos e podemos ganhar", acrescentou em relação ao próximo jogo, frente à Hungria.

A seleção portuguesa estreou-se no Euro'2022 de andebol com uma derrota frente à Islândia, por 28-24, em jogo referente ao grupo B, numa partida disputada em Budapeste, na Hungria.

Com este resultado, a Islândia partilha com os Países Baixos, que na quinta-feira derrotaram a anfitriã Hungria, a liderança do grupo, enquanto portugueses e húngaros ainda não pontuaram.

O próximo jogo de Portugal é no domingo, frente à Hungria, na segunda jornada do grupo, sendo apuradas para a fase seguinte os dois primeiros de cada agrupamento.