Paulo Jorge Duarte convoca sub-18 para play-off do Mundial: "Foi chamando à atenção..."

Francisco Costa, lateral do Sporting e presença habitual nos sub-20, será opção para o primeiro embate com os Países Baixos, que pode ditar a estreia pelos "Heróis do Mar"

A mais recente convocatória do selecionador nacional de andebol, Paulo Jorge Duarte, para o play-off de apuramento para o Mundial'2023 contém uma novidade de maior: a inclusão de Francisco Costa, jovem lateral de apenas 17 anos, do Sporting.

"O plano seria integrá-lo mais tarde, mas tendo em conta que o Alexandre Cavalcanti também não entrou na convocatória, nem o Salvador Salvador, abriu espaço para o Kiko, um jogador excecional e com grande potencial evolutivo. Foi chamando cada vez mais a atenção", explicou Paulo Jorge Pereira, aos meios da federação de andebol.

Francisco Costa, a fazer época vistosa pelos leões - 187 golos em 39 jogos - junta-se ao irmão Martim Costa, outra surpresa na lista. Esta dupla, presença habitual nos sub-20, servirá, assim como Gabriel Cavalcanti, para render os ausentes Daymaro Salina (paternidade), André Gomes e Alexandre Cavalcanti, ambos lesionados.

Portugal disputa, na próxima quinta-feira, na Portimão Arena, a primeira mão do play-off de apuramento para o próximo Mundial, ante os Países Baixos, embate este assegurado após bater a Suíça no primeiro duelo de cariz eliminatório.

"Estamos muito motivados para vencer os Países Baixos. Para superarmos esta dificuldade, temos de encontrar o ponto ótimo de motivação e excitação e temos que estar equilibradamente motivados", perspetivou o selecionador.

A segunda mão do play-off com os Países Baixos ocorre no dia 17, em Eindhoven, e será decisivo para saber quem vai estar no Mundial de 2023 (Polónia/Suécia).

Confira a mais recente lista de convocados elaborada por Paulo Jorge Duarte:

Gustavo Capdeville (Benfica), Manuel Gaspar (Sporting) e Miguel Espinha (Cesson-Rennes); Diogo Branquinho (FC Porto), Leonel Fernandes (FC Porto), Fábio Magalhães (FC Porto), Gilberto Duarte (Montpellier), Gabriel Cavalcanti (Le Citória FC), Martim Costa (Sporting), Alexis Borges (Benfica), Victor Iturriza (FC Porto), Tiago Sousa (Águas Santas), Bélone Moreira (Benfica), Kiko Costa (Sporting), António Areia (FC Porto), Miguel Martins (Pick Szeged), Pedro Portela (Nantes) e Rui Silva (FC Porto).