Paulo Fidalgo: "Nós estivemos 14 anos para nos apurarmos..."

Selecionador nacional adjunto de andebol falou sobre o jogo desta tarde (17h00, RTP2), deixa alertas relativamente à qualidade da Lituânia e ainda fala sobre Alfredo Quintana.

Como encara o jogo deste domingo com a Lituânia?

"A partir do momento que a Islândia teve a derrota com a Lituânia abriu-nos aqui a possibilidade de chegar ao primeiro lugar. Os jogos contra a Lituânia são, tradicionalmente, muito exigentes e difíceis. E não é de agora, temos vários exemplos do passado recente: jogamos com a Lituânia na qualificação para o Campeonato da Europa de 2020 e sabíamos que a França lhes tinha ganho por um nos últimos segundos, sabíamos que a própria Islândia, num play-off para um Mundial, tinha empatado, sabíamos a Lituânia, inclusive, tinha ganho à Noruega em casa... Ou seja, há aqui um histórico da Lituânia que devemos encarar com seriedade e esta derrota com a Islândia não é algo surpreendente, não surgiu do nada. E nós temos de estar bem alerta."

Como analisa a Lituânia?

"Nós já analisamos muito criteriosamente o nosso jogo na Lituânia e, apesar do resultado ter sido extenso [26-34], nós fizemos uma grande partida e com uma brilhante exibição do Alfredo Quintana. Recordo-me que no início da segunda parte a Lituânia teve quatro situações claras de contra ataque e o Quintana parou todas! Mas creio que temos todas as condições para alcançar a vitória."

Temos a possibilidade de ir para sorteio nos potes 1 e 2...

"Temos que trabalhar muito bem esta possibilidade de ficarmos em primeiro lugar no grupo, temos de o fazer com muita seriedade, porque a Lituânia também vem aqui para conquistar um lugar nos melhores terceiros. Vai ser um jogo muito competitivo. Nos últimos tempos temos assistido a um Portugal muito assertivo e com muita seriedade e esperamos que se mantenha este domingo. Creio que vai ser um jogo muito competitivo de parte a parte, porque Portugal quer ficar em primeiro, e o nosso grupo está muito focalizado para agarrar esse primeiro lugar, até porque tem consequências muito positivas no sorteio de quinta-feira, e a Lituânia que vem com a esperança de ainda se apurar para o Europeu de 2022."

Com a forma como Portugal se tem apresentado nos últimos tempos, a possibilidade de vitória existe...

"Nos últimos tempos temos assistido a um Portugal muito assertivo, quer nos jogos decisivos, que há uns anos tínhamos muito dificuldade em vencê-los Estamos a ficar uma seleção muito séria, diria fulminante, frente aquelas que nos tentam igualar sendo de um padrão inferior. Mas, atenção, que isto agora até parece tudo muito fácil, mas nós estivemos 14 anos para nos apurar e agora tivemos uma série de conquistas e parece fácil, mas não é. Isto não é mesmo nada fácil. Isto é um trabalho que está solidificado, há uma grande qualidade dos jogadores, mas devemos sempre encarar isto de forma muito séria."