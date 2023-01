Paulo Fidalgo: "Lutámos muito, mas tivemos azar com algumas decisões"

Redação com Lusa

Declarações após o jogo desta quinta-feira entre as seleções de andebol de Portugal e da Islândia, de estreia no Mundial, em Kristianstad, na Suécia, que os nórdicos venceram por 30-26

Paulo Fidalgo (treinador adjunto de Portugal): "Devemos estar orgulhosos dos nossos rapazes. Foi um jogo muito difícil. Não começámos bem, mas depois, passo a passo, reentrámos no jogo, com bons momentos tanto ofensivos, como defensivos. Lutámos muito, mas tivemos azar com algumas decisões.

Fomos para o intervalo com um bom resultado e a segunda parte foi um pouco semelhante. Voltámos a começar mal, mas voltámos ao jogo e tivemos três oportunidades para passar para a frente. Mas volto a dizer que temos de estar orgulhosos pelo trabalho que fizemos.

Sabemos que vai ser um longo campeonato e com muitos jogos e os nossos rapazes vão dar uma boa resposta já no próximo jogo. Esta seleção da Islândia tem um poder ofensivo muito grande. O nosso objetivo de passar aos quartos de final continua intacto".