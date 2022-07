Passou pelo FC Porto e é o primeiro reforço do Benfica para 2022/23

Leandro Semedo é a primeira cara nova assegura para o plantel da equipa de andebol do Benfica.

Leandro Semedo, lateral-esquerdo internacional cabo-verdiano, foi esta quarta-feira apresentado como o primeiro reforço para a equipa de andebol do Benfica, com vínculo até 2024. O jogador de 27 anos regressa a Portugal após três épocas em território espanhol, onde jogou no Helvetia Anaitasuna e no Ademar León. Antes, tinha representado o FC Porto.

"Sou benfiquista desde pequenino", atirou Leandro Semedo ao canal do clube. "Espero que os anos que passei em Espanha possam servir para ajudar o Benfica a ganhar mais títulos", vincou. "Sou cabo-verdiano, sou um guerreiro. Vou dar sempre 200 por cento em campo para ganhar todos os jogos", garantiu o jogador.