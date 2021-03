Os elogios de Paulo Jorge Pereira: "Os jogadores fizeram uma partida fantástica"

Redação com Lusa

Os comentários do selecionador Paulo Jorge Pereira à vitória de Portugal sobre a Tunísia (34-27) no Torneio pré-olímpico de andebol.

Alterações e bom resultado: "Tivemos que fazer algumas adaptações devido às duas exclusões de Daymaro Salina [que corria o risco de ser excluído do jogo] e correram bem. Conseguimos tudo o que tínhamos planificado. Fomos muito capazes, corrigindo alguns pormenores, e ganhámos por sete golos o que é uma satisfação enorme para todos nós. Foi importante a vantagem de quatro/cinco golos inicial, porque não sabíamos qual seria a reação da nossa equipa, nem da seleção tunisina. Era um jogo traiçoeiro. Mas entrámos bem, com clareza no que toca às intenções e conseguimos a vitória sem grandes sofrimentos."

Jogo com a Croácia: "O jogo de amanhã [sábado] é completamente diferente. O facto de toda a gente ter participado [e praticamente todos os jogadores marcaram], permite encarar o jogo com a Croácia com outra intensidade. Recuperar hoje é essencial, para o jogo de amanhã."

Perspetivas: Acredito que vamos estar bem outra vez. Vou abordar o jogo de sábado consoante o resultado de hoje [entre a Croácia e a França]. Se tivermos que ganhar o jogo de sábado é de uma forma, se tivermos de ganhar o de domingo é de outra. Os jogadores fizeram um jogo fantástico, com alguns erros, mas tudo pode acontecer. Atendendo ao momento que estamos a atravessar eles estão a dar uma resposta fantástica. Amanhã [sábado] vai ser mais difícil."