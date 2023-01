Os adversários de Portugal no grupo II no main round do Mundial

Os adversários de Portugal no grupo II doi main round do Mundial

Redação com Lusa

Portugal defronta o Brasil dia 18 de janeiro

Portugal venceu hoje a Hungria, por 27-20, na terceira jornada do Grupo D da fase preliminar do Mundial de andebol, e assegurou o primeiro lugar na 'poule', que se disputou em Kristianstad, na Suécia.

A equipa protuguesa, que chegou ao intervalo a vencer por 16-9, garantiu a segunda vitória no Grupo D e terminou em primeiro lugar, com quatro pontos, os mesmos de Islândia e Hungria, enquanto a Coreia do Sul não pontuou.

Na ronda principal, Portugal vai integrar o Grupo II, em Gotemburgo, juntamente com Islândia, Hungria, Suécia, Cabo Verde e Brasil. Na segunda fase, a Suécia entra já com quatro pontos, mais dois do que Portugal, Islândia, Hungria e Brasil, enquanto Cabo Verde começa a zero.

